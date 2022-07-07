Eskişehir’de taksi esnafının bayram yoğunluğu

Eskişehir’de bayramın yaklaşmasıyla birlikte tren seyahati ile şehre gelen insanlar taksi esnafının işlerini olumlu yönde arttırdı.

Kurban bayramına kısa bir süre kalmasıyla vatandaşlar bayramı kutlayacakları şehirlere doğru yolculuklarına başladı. Vatandaşların büyük bir bölümü yolculuklarında tren, otobüs ve uçak gibi ulaşım araçlarını tercih ediyor. İstanbul ve Ankara arasında bir noktada bulunan Eskişehir’de ise vatandaşların çoğunluğu ise Yüksek Hızlı Treni ile yolculuk yapıyor. Günde birçok yolcu şehirden ayrılırken, büyük bir kısmı ise şehre geliyor. Tren istasyonuna yakın olan taksi duraklarında da yoğunluk hakim oluyor.

Eskişehir Tren İstasyonu’na yakın bir noktada bulunan taksi durağında çalışan Cavat Erdoğan, bayram yoğunluğundan bahsetti. Taksi şoförlerinden ziyade durakta yönlendirme yapan esnaf Erdoğan, “Bayram yoğunluğu başladı. İnsanlar Eskişehir’e dönüş yapmaya başladı. Biz daha çok gelenleri görüyoruz ama aldığımız bilgilere göre giden sayısı da azımsanmayacak düzeyde. Gelen misafirlerimiz genellikle Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nı sorup, oraya gitmek istediklerini belirtiyorlar. Bunun dışında Odunpazarı’nı gezmek isteyen çok yolcu da çok oluyor” diye konuştu.