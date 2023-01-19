Eskişehir’de şüpheli şahıslara yönelik çalışma yapıldı

Eskişehir’de şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan 6 kişinin üzerinde 3 adet tabanca ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi. Tepebaşı ilçesinde bulunan 4 farklı mahallede yapılan çalışmada toplamda 6 kişi yakalandı. Şüphelilerden G.E. ve F.N. isimli şahısların üzerinde 2 adet ruhsatsız tabanca ile 19 adet mermi, S.A. isimli şüphelinin üzerinde 1 adet kurusıkı tabanca ile 14 adet mermi ele geçirildi. Şahıslar hakkında adli ve idari işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan U.G. ve G.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrıca ‘Aile yükümlülüklerini ihlal etme’ suçu çerçevesinde aranan R.B. isimli şahsın üzerinden 4 adet uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.