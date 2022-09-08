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Eskişehir’de suç ve suçlulara yönelik operasyon
Eskişehir’de yapılan suç ve suçlularla mücadele çalışmalarında 5 şahıs yakalanırken 1 adet çalıntı motosiklet ile çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.
ESKİŞEHİR 08.09.2022, 17:22
Eskişehir’de yapılan suç ve suçlularla mücadele çalışmalarında 5 şahıs yakalanırken 1 adet çalıntı motosiklet ile çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Tepebaşı İlçesi’nde suç ve suçlularla mücadele amacıyla çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde 1 adet çalıntı motosiklet, 3 adet ruhsatsız tabanca ile 37 adet mermi ve 1 adet tüfek ile 3 adet mermi ele geçirildi.
Çalışmalarda yakalanan E.Y., E.K., Y.K., G.E. ve T.G. isimli 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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