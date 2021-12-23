Eskişehir’de soğukla mücadele

Eskişehir’de tezgâhları sokakta olan esnaf, dondurucu soğuğun etkisini en aza indirmek için teneke kutuda yaktıkları ateşle ısınmaya çalışırken, bundan sokaktan geçen bazı vatandaşlarla faydalandı.

Son günlerde şehir merkezinde etkisini gösteren soğuk hava, esnafı da olumsuz etkiliyor. Taşbaşı bölgesindeki esnaf, 0’ın altına düşen hava sıcaklığından en az etkilenmek için, tezgâhlarının önünde teneke içerisinde ateş yaktı. Teneke kutunun içine attıkları odun ve karton parçalarıyla ısınan esnaf kadar yoldan geçen vatandaş da ısınarak nasibini aldı.

“Yoldan geçen vatandaşlar bile ateşin başında durup ısınıyor”

Taşbaşı bölgesinde manav tezgâhı kuran Hilmi Başmanav, “Her sene böyle ateş yakarız. Soğuklar arttıkça işimiz burada zorlaşıyor. Birkaç gündür de hava sıcaklıkları iyice düştü. Biz de biraz olsun ısınmak için tenekede ateş yaktık. Yoldan geçen vatandaşlar bile ateşin başında durup ısınıyor. Havalar biraz ısınana kadar böyle ateş yakmaya devam edeceğiz” dedi.