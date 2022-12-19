Eskişehir’de soğuk ve yağışlı hava bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölgede hava sıcaklıklarının 6-12 derece arasında azalacağı uyarısında bulunurken, bölge genelinde havanın yağışlı olmasının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıya göre; Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik’te hava sıcaklıklarının 6-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor. Sıcaklığın düşmesiyle bölge genelinde havanın yağışlı olması öngörülüyor. Yağışların genellikle yağmur, öğle saatlerinden sonra zaman zaman karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Eskişehir kent merkezinde en yüksek hava sıcaklığının 6 derece olacağı tahmin ediliyor.