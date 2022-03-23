Eskişehir’de sivil görünümlü jandarmadan trafik denetimi

Eskişehir’de sivil kıyafetli jandarma ekipleri, yolcu taşımacılığı yapan araçlar ve ticari taksilerde yaptığı denetimlerde, kural ihlali yapan sürücüye idari para cezası uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Denetim Personeli, kazaların en aza indirilmesi, vatandaşın can ve mal kayıplarının önlenmesi, sağlıklı, huzurlu bir seyahat ve ulaşımın sağlanmasına yönelik trafik güvenliğinin oluşturulması amacıyla denetim gerçekleştirdi. Ekipler, trafik sorumluluk bölgesindeki karayollarında yolcu taşımacılığı yapan araçlar ve ticari taksileri sivil kıyafetlerle yolculuk yaparak denetledi.

Denetim sırasında, ilçelerden Eskişehir kent merkezine toplu yolcu taşımacılığı yapan ticari minibüse yolcu olarak binen sivil kıyafetli Jandarma Trafik Tim personeli, minibüs sürücüsünün emniyet kemerini takmadığı ve araç kullanırken cep telefonu ile konuşarak yolcuların hayatını tehlikeye attığını gözlemledi. Toplu taşıma aracı, Jandarma Trafik Kontrol Noktasına alındı. Seyir halinde iken yapmış olduğu trafik kural ihlalleri izah edilen araç sürücüsüne 623 TL Trafik İdari Para Cezası uygulandı.

Denetimlerin süreceği belirtildi.