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Eskişehir’de sis etkili oldu

Eskişehir’de sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.

ESKİŞEHİR 27.10.2022, 10:15 27.10.2022, 10:31
Eskişehir’de sis etkili oldu

Sabah saatlerinde kent genelinde sisli hava görüş mesafesini düşürdü. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar etkili olan sisin, görüş mesafesini hissedilir biçimde düşürdüğünü gördü. Araçların düşen görüş mesafesinden etkilendiği görüldü.

#sabah saatleri #sis #Eskişehir
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