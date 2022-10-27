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Eskişehir’de sis etkili oldu
Eskişehir’de sabah saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü.
ESKİŞEHİR 27.10.2022, 10:15 27.10.2022, 10:31
Sabah saatlerinde kent genelinde sisli hava görüş mesafesini düşürdü. Sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar etkili olan sisin, görüş mesafesini hissedilir biçimde düşürdüğünü gördü. Araçların düşen görüş mesafesinden etkilendiği görüldü.