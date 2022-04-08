Eskişehir’de silahla yaralama

Eskişehir’de yolda tanımadığı kişi tarafından tartışan vatandaş silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırmızıtoprak Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi’nde Köksal G. ile kimliği tespit edilemeyen şüpheli arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Köksal G., kimliği belirsiz kişi tarafından ayağından vuruldu. Ayağından yaralanan Köksal G, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Köksal G’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olay sonrasında kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.