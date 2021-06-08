Eskişehir’de "Sıfır Atık Kazanımları Ormanı" oluşturuldu

Eskişehir’de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Sevgi Evleri’ndeki çocuklarla birlikte “Sıfır Atık Kazanımları Ormanı” oluşturuldu.

Dünya Çevre Günü kapsamında binlerce fidan toprakla buluşturularak “Sıfır Atık Kazanımları Ormanı” hazırlandı. Sevgi Evleri’ndeki çocuklarla birlikte düzenlenen etkinlikte konuşan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Çelik, “Sıfır Atık Projesi’nin ilimizdeki yolcuğu sürecinde, ekonomiye kazandırılan atıklar sayesinde tasarruf ettiğimiz elektrik, petrol ve hammaddenin yanı sıra yaklaşık 1 milyon ağacı da kesilmekten kurtardık. İşte bu kesilmekten kurtarılan ağaçları temsilen binlerce fidanı da ‘Sıfır Atık Kazanımları Ormanı’ sayesinde bugün burada toprakla buluşturuyor ve güçlü bir sesle ‘Eskişehir’de Sıfır Atık Hayatımızda’ diyoruz. Zira bugün burada oluşturacağımız farkındalıkla çocuklarımıza ’Sıfır Atık’ teması ile çevre bilincini aşılayacak, bugün dikilen ve dikilecek fidanlarla oluşturulan Sıfır Atık Kazanım Ormanı ile orman ve yeşil sevgisiyle onları tanıştıracağız. Bu bilincin kalıcı olmasını sağlayacağız. Biz ‘kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikiniz" diye buyuran bir Peygamberin ümmeti, bu kültürle yetişen bir medeniyetin evlatlarıyız” ifadelerini kullandı.