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Eskişehir’de şiddetli rüzgâr uyarısı
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölge için şiddetli rüzgâr ve fırtına uyarısı yapıldı.
ESKİŞEHİR 19.11.2022, 12:47
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölge için şiddetli rüzgâr ve fırtına uyarısı yapıldı.
Yapılan uyarıda, Eskişehir’de rüzgâr hızının kısa aralıklarla saatte 50 kilometreye çıkabileceği belirtildi. Ayrıca soba, doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulunuldu.