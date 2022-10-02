Eskişehir’de şiddetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölge için şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, bölge genelinde sabah saatlerinden itibaren, rüzgarın kuzey ve batılı yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin edildi. Ayrıca Eskişehir’in kuzey ve batı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği ifade edildi. Kuvvetli rüzgarın, bugün öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması yönünde de uyarılarda bulunuldu.