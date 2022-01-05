Eskişehir’de sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor

Meteoroloji, Eskişehir’in de bulunduğu bölgede sıcaklığın mevsim normallerinin 5-11 derece üzerinde artacağını, Sarıcakaya ilçesinin 16 dereceyi görebileceği tahmininde bulundu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün günlük hava tahmin raporuna göre, Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik illerinin bulunduğu bölge genelinin parçalı ve az bulutlu olarak geçeceği, ayrıca gece ve sabah saatlerinde yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 2-4 derece daha artarak mevsim normallerinin 5-11 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Buna göre, Eskişehir’in merkez ilçeleri Odunpazarı 14, Tepebaşı 13, mikroklima iklim sistemine sahip olmasıyla dikkat çeken Sarıcakaya ilçesi ise 16 dereceyi görecek. Rüzgârın da güney ve güneybatı yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette, zamanla Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Bölge genelinde artan sıcaklıklarla birlikte, mevcut kar örtüsünün olduğu yüksek kesimlerde hızlı erimeyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmasının önemi vurgulandı.