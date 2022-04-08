Eskişehir’de seyrine doyumsuz çiçek manzaraları

Eskişehir’de ilkbaharda çiçek açmaya başlayan ağaçlar, cadde ve sokaklarda renkli görüntüler oluşturdu.

Kış aylarının zorlu geçtiği Eskişehir’de hava sıcaklıkları mevsim normallerine yaklaşarak ısınmaya başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte sokaklarda bulunan farklı ağaçlar çiçek açtı. Kentin farklı yerlerinde bulunan rengârenk ağaç dalları, seyrine doyumsuz manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu. İlkbaharın habercisi olarak da bilinen çiçekler, görenlerin adeta içini ısıttı.