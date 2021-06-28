Eskişehir’de sert yağmurlar araka verimini düşürdü

Eskişehir’de geçen haftalardaki yoğun yağış, ’Araka’ denilen iri taneli bezelyenin verimini düşürünce üretici tezgâhını en az iki hafta erken kapatacak.

Haziran ayının yoğun sağanak yağışlı geçtiği Eskişehir’de, üreticiler sel sularından önemli ölçüde etkilendi. Bezelyenin daha iri tanelisi olarak bilinen ve sadece taneleri tüketilen araka ise yağmurdan olumsuz etkilenen ürünler arasında yer alıyor. Kilosu 5 TL’den satılan ve kış ayları için hazırlanan yiyeceklerden olan araka, normal şartlarda pazar tezgâhlarında iki hafta daha yer alacakken, bu sene yağmurların verimi düşürmesinden dolayı daha erken bitecek.

Eskişehir’de çiftçilik yapan Mehmet Yıldırım, yoğun yağışların araka hasadını olumsuz etkilediğini anlattı. Arakaların yağmurdan dolayı yere yattığını, bu durumun da alt kısımlarda kalan ürünleri çürüttüğünü belirten üretici Yıldırım, “Haziran ayında yağan sert yağmur, çiftçileri çok etkiledi. Ben Eskişehir’de araka üreticisiyim. Arakalar bu sene sert yağmurdan dolayı yere yattı ve alt kısımlardaki ürünler suyun içerisinde kaldığı için çürüdü. Su hiç gitmedi, birkaç gün ürünler suyun içinde kaldı. Yere eğilen arakaların üst taraflarında sağlam kalan ürünleri toplamak durumunda kaldık, bu durumda da üründe üçte bir oranda verim düştü. Normalde iki hafta daha satışta olacakken bu hafta son arakaları satıyoruz” ifadelerini kullandı.