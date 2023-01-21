Eskişehir’de şaşırtan görüntü

Geçtiğimiz yıl ocak ayının ortasında beyaza bürünen Eskişehir’de bu yıl 15 dereceye kadar yükselen hava sıcaklıkları vatandaşları şaşırtırken, geçen yılla bu yıl arasındaki fark, aynı tarihlerde çekilen fotoğraflarla göze çarpıyor.

Geçen yıl böyleydi, bu yıl ise böyle

Eskişehir il merkezine, geçtiğimiz yıl 18 Ocak tarihinde ilk yağan kar, bu yıl 20 Ocak olmasına rağmen yağmadı. Kar yağmaması bir yana hava sıcaklıklarının bahar aylarından daha sıcak olması Eskişehirleri şaşırtıyor. Soğuğu ve ayazı ile ünlü olan kentte 15 dereceye kadar yükselen hava sıcaklıklarının yaşandığı günlerde, kaydedilen fotoğraflar, geçen yılla karşılaştığında fark göze belirgin bir biçimde çarpıyor. Geçtiğimiz yıl kar yağışı sonrasında beyaza bürünen Eskişehir’de, sıcaklıklar ise eksi seviyelerde seyrediyordu. Öte yandan meteorolojik verilere göre Eskişehir’de kar yağışının önümüzdeki hafta olması bekleniyor.