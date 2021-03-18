Eskişehir’de sanayi hamlesi için tanıtım toplantısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın başlattığı Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Türkiye’de ilk kez yüz yüze ETO ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde gerçekleştirilen toplantıda tanıtıldı.

Eskişehir Ticaret Odası ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi iş birliğinde Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı tanıtım toplantısı düzenlendi. Vehbi Koç Kongre Merkezi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Eskişehir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven, ETO Başkanı Metin Güler, Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir’deki sanayiciler katıldı. Toplantının açılışında bir konuşma yapan ETO Başkanı Metin Güler, Eskişehir sanayisinin köklü geleneği ve katma değer üretebilme becerisi olduğuna dikkat çekerek, şehrin bu tecrübesini daha büyük başarılara dönüştürebileceğini dile getirdi.

“Program yerli üreticiye destek olacak”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın çok önemli bir adım atarak, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı başlattığını belirten ETO Başkanı Güler, program kapsamında Türkiye’de katma değerli üretimin artırılması ve yerli üreticinin desteklenmesinin amaçlandığını söyledi. Programdan faydalanılması halinde hem ithal ürüne olan ihtiyacın hem de dış ticaret açığının azalacağını ve bu sayede yerli üreticinin rekabet gücünün artmış olacağını belirten Güler, Eskişehir’de yatırım yapmayı düşünen sanayici ve girişimcilerin bu teşviklerden muhakkak yararlanması gerektiğini vurguladı. Programın arsa tahsis teşvikinden personel giderinin karşılanmasına kadar çok sayıda desteği içerdiğini ve son yıllardaki en geniş çerçeveli teşvik paketlerinden biri olduğunu belirten ETO Başkanı Metin Güler, teşviklerden yararlanmak isteyen girişimcilerin ve sanayicilerin hızlı hareket edip, başvurularını yapmaları gerektiğinin altını çizdi.

“Eskişehir’den çok sayıda firma teşviklerden yararlanmalı”

Programda konuşan Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ise, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamında ilk kez Türkiye’de yüz yüze toplantı gerçekleştirildiğini belirterek, çağrılara Eskişehir’den çok sayıda firmanın başvuru yapıp teşviklerden faydalanmasını temenni ettiklerini dile getirdi. Eskişehir sanayisinin ve sanayicilerinin katma değeri yüksek ürünleri imal ve ihraç etme potansiyeli olduğuna dikkat çeken Küpeli, Eskişehir sanayisinin ihracatı içinde yüzde 15 olan yüksek teknolojili ürün ihracatı oranını, 2030 yılına kadar yüzde 20’ye çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesinin yüksek teknolojili ürün üretmek isteyen firmaların hizmetinde olduğunu ifade etti. Başkan Küpeli, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan teşviklerin çok kapsayıcı olduğunu, bu teşviklerden yararlanması halinde sanayicilerin işletmelerini daha çabuk büyütebileceğini kaydetti. Eskişehir OSB olarak sanayicilere her türlü alt yapı ve desteği sağladıklarını belirten Küpeli, üretmek isteyen ve yatırım yapmak isteyen müteşebbislere kapılarının sonuna kadar açık olduğunu sözlerine ekledi.

Sanayicilere teşviklerin detayları anlatıldı

Açılış konuşmaların ardından Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı için Eskişehir’de yetkilendirilen Finans Proje Danışmanlık Yöneticisi Pelin Işık Çakar, program hakkında bilgi verdi. Yatırım, istihdam, AR-GE ve inovasyona yönelik teşvikler ve bu teşviklerden yararlanma koşulları hakkındaki detayları paylaşan Çakar, toplantıda sanayiciler tarafından yöneltilen soruları da yanıtladı.