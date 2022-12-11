Eskişehir’de rüzgar uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölge için orta kuvvette ve kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

Yapılan uyarıda, Eskişehir ve çevresinde hava sıcaklıklarının 1-3 derece artması beklenirken, doğu ve güneydoğu yönlerden orta kuvvette ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden 50-80 km/saat şeklinde esmesi beklendiğinden; vatandaşlar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıldı.