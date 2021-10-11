Eskişehir’de resmi araçta tecavüz iddiası

Eskişehir’de Odunpazarı Belediyesine ait zabıta aracında bir kadına tecavüz ettiği iddia edilen iki personelin gözaltına alındığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Odunpazarı Belediyesi’ne ait zabıta ekiplerinde görev yapan A.E. ile B.T.’nin, 8 Ekim Cuma gece vardiyasında 26 BE 838 plakalı resmi zabıta aracı ile Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Caddesi üzerinde bulunan alışveriş merkezi yakınında bir kadın ile buluşarak, Sultandere bölgesine götürdüğü ileri sürüldü. Bu bölgede bir süre duran aracın ardından Sarısungur Mahallesine geçtiği belirlendi. Aracın sabaha kadar o bölgede olduğu ve gittiği alanlar GPRS cihazında yapılan incelemelerde ise tek tek tespit edildiği öğrenildi. Sabah saatlerinde tecavüz edildiği iddia edilen kadını bırakan zabıtaların ardından görevlerini devir teslim yaptıktan sonra evlerine gittiği öğrenildi.

Tecavüz ettiği iddiası ile karakola başvurdu

Ardından gece boyu zabıtaların kendisine tecavüz ettiği iddia edilen kadın, polis karakoluna giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan iki zabıta personeli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan personeller hakkında Odunpazarı Belediyesi tarafından da soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan, resmi plakalı Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne ait 26 BE 838 plakalı aracın koltuk kılıflarının sökülerek, Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.