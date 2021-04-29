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Eskişehir’de renkli bahar manzaraları

Eskişehir’de insanlar tam kapanmaya saatler kala baharın gelişiyle şenlenen cadde ve sokaklarla, parklarda sıcak havanın tadını çıkardı.

ESKİŞEHİR 29.04.2021, 12:29
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Eskişehir’de renkli bahar manzaraları

Eskişehir’de insanlar tam kapanmaya saatler kala baharın gelişiyle şenlenen cadde ve sokaklarla, parklarda sıcak havanın tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının yaklaşık 25 derece civarında olduğu Eskişehir’de yaşam daha da hareketlendi. İnsanlar, alışverişlerin yanı sıra aileleriyle yürüyüşe çıktı, evcil hayvanlarını dolaştırmanın keyfini yaşadı. İstiklal mahallesinde bulunan Porsuk Bulvarı etrafında güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar, tam kapanma öncesi gezip temiz hava aldı. Cıvıl cıvıl olan güneşli günde kaydedilen görüntüler kart postalları andırdı. Sokak sanatçılarının melodileriyle keyifli bir gün geçiren Eskişehirliler, bu anları kayda almayı da ihmal etmedi. Genel olarak maske mesafe kuralına uyduğu görülse de, parklarda oluşan insan yoğunluğundan dolayı zaman zaman sosyal mesafenin unutulması da dikkatlerden kaçmadı.
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