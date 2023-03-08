Eskişehir’de proje toplantısı gerçekleştirildi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce, “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi” projesi çerçevesinde desteklenen “Eskişehir’de Ayçiçeği Üretimini Zirveye Taşıyoruz Projesi” ve “Eskişehir’de Nohut Üretiminin Arttırılması Projeleri” konusunda bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Söz konusu toplantıya İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İlçe Müdürleri, Şube Müdürleri, Tepebaşı ve Odunpazarı Ziraat Odası Başkanları, iki ilçenin mahalle muhtarları, üreticiler ve konu sorumlusu teknik personel katılım sağladı.

“Bakanlığımızca uygun görülen projelerimizi de sonbaharda gerçekleştireceğiz”

Toplantıda projeler hakkında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş şu ifadeleri kullandı:

“Tarım ve Orman Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü sorumluluğunda yürütülen “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE)” projesi çerçevesinde 2023 yılında Eskişehir’de uygulayacağımız projeleri, proje ekibimiz koordinatörlüğünde İlçe Müdürlüklerimiz ile beraber çiftçilerimizin talepleri doğrultusunda hazırlayıp Bakanlığımıza sunduk. Bakanlığımızca ilkbahar döneminde uygulanmak üzere 3 projemiz desteklenmeye hak kazandı. Bu projelerimizden olan “Eskişehir’de Ayçiçeği Üretimini Zirveye Taşıyoruz Projesi” ve “Eskişehir’de Nohut Üretiminin Arttırılması Projesi” projelerini değerlendirmek üzere sizlerle toplandık. Bu çerçevede yer alan projelerden olan Eskişehir’de Nohut Üretiminin Arttırılması Projesi’nin Alpu, İnönü, Han, Günyüzü, Seyitgazi, Sivrihisar, Odunpazarı, Tepebaşı Çifteler, Mahmudiye ilçelerimizde uygulanması; Eskişehir’de Ayçiçeği Üretimini Zirveye Taşıyoruz Projesi’nin ise Beylikova, Günyüzü, Odunpazarı, Seyitgazi, Mihalıççık ve Tepebaşı ilçelerimizde uygulanması planlanmaktadır. Bununla beraber yine bahar döneminde uygulanmak üzere “Sarıcakaya’da İncir Yetişiyor” projesi de Bakanlığımızca uygun görülmüş bu ilçemizde uygulanacaktır. Bu projelerimizin yanı sıra sonbaharda uygulamayı planladığımız projelerimiz de mevcut olup Bakanlığımızda değerlendirilme aşamasındadır. İnşallah Bakanlığımızca uygun görülen projelerimizi de sonbaharda gerçekleştireceğiz. İlimizde uygulamayı planladığımız bu projeler tarım arazilerinin daha etkin kullanılması, öncelikli olarak ekim programında olmayan ve nadasa ayrılan alanların değerlendirilerek üretime kazandırılması amacıyla uygulanmaktadır. İnşallah bugün sizlerle yaptığımız son değerlendirmeden sonra proje ekibimizce belirlenen şartları taşıyan çiftçilerimiz sağlayacağımız tohum desteğinden faydalanabilecektir. Projeler çerçevesinde, Eskişehir ilinde yüzde 50 Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 50 çiftçi katkısı ile toplamda 6 bin 370 kilogram Ayçiçeği tohumu ile 58 bin 800 kilogram Nohut tohumu dağıtımları gerçekleştirilecektir. Ayrıca, “Kırsal Kalkınmada Uzman Eller” projelerinin desteklenmesi çerçevesinde kırsal alanda/kırsal mahallede yaşayan/yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun olanların uygulayacağı projelere 250 bin TL hibe desteği sağlanacaktır. Bu projelerimize ilişkin başvurularımız da başladı. İlimizde olabildiğince konusunda donanımlı çiftçi adaylarımızın faydalanması için bu hususun duyurulması da önem arz etmektedir.”