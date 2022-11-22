Eskişehir’de polisin güvenlik çalışmaları

Eskişehir’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu hakkında hapis cezası olan bir kişi yakalanırken, 2 şahsı ise 2 ruhsatsız tabanca ve 14 fişek ile birlikte yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Eskişehir genelinde suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde, 15 yıl 6 ay 25 gün hapis cezası bulunan E.Ç. isimli şahıs yakalanıp cezaevine teslim edildi. Yine çalışmalarda, 2 ruhsatsız tabanca ve 14 fişek ele geçirilirken, konuyla alakalı S.D. ve Y.O. isimli şüpheliler adli mercilere sevk edildi.