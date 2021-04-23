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Eskişehir’de patates ve soğan alımları sürüyor

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nca Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Seyitgazi Ziraat Odası aracılığıyla patates ve soğan alımı sürüyor.

ESKİŞEHİR 23.04.2021, 12:20
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Eskişehir’de patates ve soğan alımları sürüyor

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nca Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Seyitgazi Ziraat Odası aracılığıyla patates ve soğan alımı sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üreticinin elinde kalan soğan ve patatesinin alınacağının duyurmasından sonra patates ve soğanlar, valilikler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak. Konuyla ilgili bilgi veren Seyitgazi Ziraat Odası Başkanı Erhan Erden; ’’Sivrihisar, Günyüzü, Beylikova, Alpu, Mahmudiye, Seyitgazi ve Tepebaşı ilçelerinden ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı’nca TMO ve Ziraat Odamızın iş birliğiyle patates ve soğanda alımına başladık. Şu ana kadar alımımız toplamda 2 bin ton soğan 200 ton patatese ulaşmış olup hızlıca devam etmektedir. Aldığımız ürünleri ağırlıklı olarak Trakya illerimiz başta olmak üzere Muğla, Balıkesir, Bursa, Balıkesir, Kocaeli Bilecik ve Kütahya’ya gönderiyoruz. Üreticilerimiz alımlardan oldukça memnunlar. Çiftçimiz elinden çıkaramadığı soğanları atacak, patatesler ise hayvan yemine gönderecekti. Bu uygulama çiftçimizi hayli memnun etti’’ diye belirtti.
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