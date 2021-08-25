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Eskişehir’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Eskişehir’de otomobil ile motosikletli kuryenin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

ESKİŞEHİR 25.08.2021, 14:35
Eskişehir’de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Eskişehir’de otomobil ile motosikletli kuryenin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Atatürk Caddesi ile Ercan Sokak kesişiminde Adnan B.’nin kullandığı 26 GD 535 plakalı otomobili ile kuryelik yapan Berkay U. idaresindeki 47 ABC 742 motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucunda yaralanan kurye Berkay U., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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