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Eskişehir’de otobüs terminali ve tren garında bayram hareketliliği yaşanıyor

Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali ve TCDD Eskişehir Garı’nda, Kurban Bayramı tatili nedeniyle hareketlilik yaşanıyor.

ESKİŞEHİR 17.07.2021, 11:15
Eskişehir’de otobüs terminali ve tren garında bayram hareketliliği yaşanıyor
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Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali ve TCDD Eskişehir Garı’nda, Kurban Bayramı tatili nedeniyle hareketlilik yaşanıyor.

Bayram tatilinin 9 gün olarak açıklanması, şehirler arası seyahat yoğunluğunu arttırdı. Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali ve TCDD Eskişehir Garı bayram yaklaştıkça daha da hareketleniyor. Tatil dolayısıyla memleketlerine veya tatile gitmeye hazırlanan vatandaşlar, farklı ulaşım araçlarından bilet alarak yola çıkıyor. Özellikle Korona virüs tedbirleri kapsamında aylarca boş kalan otobüs terminali, bayram tatilinin gelmesiyle adeta eski günlerine döndü. Bilet satışlarından memnun olduklarını dile getiren otobüs firması yetkilileri, gerekli olması halinde ek seferlerin yapılabileceğini belirtti.
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