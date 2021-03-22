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Eskişehir’de okuyan Afgan öğrencilerin Nevruz programı

Eskişehir’de öğrenim gören Afgan öğrenciler YÖDER’le ortaklaşa gerçekleştirilen programda Nevruz’u kutladı.

ESKİŞEHİR 22.03.2021, 10:31
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Eskişehir’de okuyan Afgan öğrencilerin Nevruz programı

Eskişehir’de öğrenim gören Afgan öğrenciler YÖDER’le ortaklaşa gerçekleştirilen programda Nevruz’u kutladı.

Korona virüs salgını nedeniyle geçen yıl kutlanamayan Nevruz Bayramı bu yıl Eskişehir’de okuyan Afgan öğrenciler tarafından kutlandı. Yunus Emre Öğrenci Derneği (YÖDER) ve Eskişehir Afgan Öğrenciler Birliği’nin ortaklaşa organize ettiği etkinlikle kutlanan Nevruz Bayramı dolayısıyla öğrenciler, geleneksel kıyafetlerini giydi. Covid-19 tedbirlerine uygun gerçekleştirilen program kahvaltı servisiyle başladı. Kahvaltının ardından geçen eğitim öğretim yılında başarılı olan Afgan öğrencilere onur sertifikası verildi. Programa YÖDER Başkan Yardımcısı Şükrü Özer ve Eskişehir Afgan Öğrenciler Birliği Başkanı Shafiullah Zahidi de katıldı.

“Güzel ve faydalı bir program oldu”

Programda bir konuşma yapan YÖDER Başkan Yardımcısı Şükrü Özer, Afgan öğrencilerle ilişkilerini geliştirmek istediklerini belirtti. Nevruz kutlamasında buluşmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Özer, “Eskişehir’de Yunus Emre Uluslararası Öğrenciler Derneği olarak yabancı öğrenciler ile faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Afgan kardeşlerimizle bugün burada bir Nevruz kutlaması programında buluştuk. Bugünkü programı uzun zamandan sonra bir araya gelmek için Afgan Öğrenciler Birliği ile organize ettik. Gerçekten güzel ve faydalı bir program oldu. Biz de onlara hem maddi hem manevi olarak destek verdik. Afgan kardeşlerimizle daha çok buluşmak ve kaynaşmak için daima elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

“1 senedir bir araya gelememiştik”

Kutlama programında konuşan Eskişehir Afgan Öğrenciler Birliği Başkanı Shafiullah Zahidi, Covid-19 nedeniyle uzun süredir bir araya gelemediklerini söyledi. Programın öğrencilerin birbirlerini tanıması açısında önemli olduğuna değinen Zahidi, “Eskişehir Afgan Öğrenciler Birliği olarak, Yunus Emre Uluslararası Öğrenci Derneği yardımıyla, 2021 bahar döneminin başlamasındaki aynı zamanda bizim takvimimize göre yeni yılımız oluyor; bu programı hazırladık. Bir senedir pandemiden dolayı Afgan öğrenciler ile bir araya gelememiştik. Artık korona yavaş yavaş azaldığı ve salonlar da açıldığı için biz de buluşma fırsatı bulduk. Kardeşlerimizle bir kahvaltı programında buluştuk. Ayrıca böyle programlar Eskişehir’de okuyan Afgan öğrencilerin birbiriyle daha çok tanışma ve kaynaşmasını fırsatı sunduğu için önemlidir. Biz üniversiteli gençler olarak bir araya gelip kendimizi ve ülkemizin yol haritasını çizmek istiyoruz. Türkiye’de elimizde bulunan olanakları nasıl en iyi şekilde kullanabileceğimizi de konuşmak hem bizim hem de ülkemizin geleceği için faydalı ve önemlidir. Tabi bir öğrenci platformu olarak böyle programları tek başımıza yapmamız mümkün değil” dedi.
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