Eskişehir’de okullarda 29 Ekim coşkusu

Eskişehir ’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okullarda büyük bir coşkuyla kutlandı.

Eskişehir İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulu’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Öğrencilerin bando eşliğinde yürüyüşü ile başlayan kutlama programı, okul bahçesindeki gösterilerle devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bir konuşma yapan Okul Müdür Yardımcısı Hülya Fatma Çelikbilek; Atatürk’ün yadigarı Cumhuriyet’e her daim sahip çıkmamız gerektiğini söyledi.

Öğrencilerin şiir ve konuşmalarının ardından dans gösterileri yapıldı. Gönüllerince eğlenen çocukları aileleri de büyük bir ilgiyle izledi. Okunan şiirler, söylenen marşlar ve dans gösterileri ile coşkulu bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapıldı.