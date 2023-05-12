Eskişehir’de okul öncesi eğitimde dev hamle

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Eskişehir’de 2022-2023 eğitim öğretim yılında 19 okul öncesi eğitim kurumu hizmete açıldı ve anaokulu sayısı 2002 yılında 6 iken 2023 yılında 58’e yükseldi.

Milli Eğitim Bakanlığı son yıllarda gerçekleştirdiği okul öncesi eğitim seferberliği ile ülke genelinde okullaşma oranında büyük bir hamle yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı, On Birinci Kalkınma Planı, 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Yeni Ekonomi Programı ve 2021-2023 belgelerinde yer alan hedeflerde bütün çocukların okul öncesi eğitim almasını sağlamak ve erken çocukluk eğitim hizmetinin yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldı. Okul öncesi eğitimde büyük kapasite artışı 3 ile 5 yaş aralığında okullaşma oranında çok önemli artış sağlanırken Eskişehir’de 5 yaş okullaşma oranı yüzde 66’dan yüzde 99’a yükselerek tarihi rekora ulaştı.

“Okul öncesi eğitimi alan öğrenci sayısı 4 bin 112’den 15 bin 926’a ulaştı”

Son yıllarda titizlikle yürütülmekte olan çalışmalar sonucunda, Eskişehir’de 2022-2023 eğitim öğretim yılında 19 okul öncesi eğitim kurumu hizmete açıldı ve anaokulu sayısı 2002 yılında 6 iken 2023 yılında 58’e yükseldi. Okul öncesi eğitimi alan öğrenci sayısı 2002 yılında 4 bin 112 iken 2023 yılında 15 bin 926’a ulaştı. 5 yaş grubu okullaşma oranı ise 2002 yılında yüzde 32,86 iken 2023 yılında yüzde 99’a yükseldi.