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Eskişehir’de öğretmenlere ‘Sağlıklı Yaşam Projesi’ bilgilendirme toplantısı yapıldı

Eskişehir’de Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmenlere, ‘Sağlıklı Yaşam Projesi’ çerçevesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

ESKİŞEHİR 27.05.2022, 09:49
Eskişehir’de öğretmenlere ‘Sağlıklı Yaşam Projesi’ bilgilendirme toplantısı yapıldı

Eskişehir’de Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğretmenlere, ‘Sağlıklı Yaşam Projesi’ çerçevesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Eskişehir Valiliği himayesinde, Uzman Dr. Dilek Didem Ayyıldız’ın koordinesinde yürütülmekte olan Sağlıklı Yaşam Projesi’nde, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlere bilgilendirme toplantısı yapıldı. Odunpazarı Hacı Süleyman Çakır Kız Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Sertsöz, kurum amirleri, sağlık çalışanları ve öğretmenler katıldı.

Projede, Odunpazarı ilçesinde ilk aşamada 40 yaş üzeri bin 550 bayan eğitim çalışanına ulaşılması hedefleniyor.

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