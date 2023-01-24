Eskişehir’de öğrenciler açılan kurslarla tatillerini verimli geçiriyor

Eskişehir’de yaz okullarının ardından bu yıl ilk kez yarıyıl tatilinde farklı alanlarda, eğlenceli ve yenilikçi öğrenme yaklaşımlarını içeren ücretsiz olarak açılan kurslar ile öğrenciler zamanlarını verimli geçiriyor.

Destekleme ve Yetiştirme Kursları çerçevesinde öğrenciler, konuları pekiştirme ve geri kaldıkları derslerde açığı kapatma fırsatı bulurken “Kış Okulu” Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) destekleme ve yetiştirme kurslarında atölyelerde hem eğleniyor hem öğreniyorlar.

Kış Okulu çerçevesinde BİLSEM destekleme ve yetiştirme kursları 21 Ocak tarihinde başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlara verilen kurslar, 05 Şubat tarihinde tamamlanacak. Eskişehir’de İlkokul ve Ortaokul seviyesinde açılan toplam kursu sayısı 144, başvuran öğrenci sayısı bin 621, görevlendirilen öğretmen sayısı ise 62 olduğu öğrenildi. Lise seviyesinde açılan Destekleme ve Yetiştirme Kursu sayısı 57, başvuran öğrenci sayısı 333, görevlendirilen öğretmen sayısı ise 10 olarak açıklandı.