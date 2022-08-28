Eskişehir’de öğleden sonra yağış bekleniyor

Eskişehir il genelinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından Eskişehir’in içerisinde bulunduğu bölge genelinde, bugün parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı havanın görüleceği tahmin edildi. Yapılan açıklamada öğle saatlerinden sonra Eskişehir il genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceği belirtildi. Ayrıca rüzgârın ise kuzey ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği ifade edildi.