Eskişehir’de Muharebe Yönetim Sisteminin tanıtımı yapıldı
ESKİŞEHİR’DE BULUNAN MUHARİP HAVA KUVVETİ KOMUTANLIĞI’NDA ÜST DÜZEY NATO PERSONELİ VE ÜYE ÜLKE TEMSİLCİLERİNE YÖNELİK MUHAREBE YÖNETİM SİSTEMİ’NİN TANITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
ESKİŞEHİR 06.06.2023, 10:02
Eskişehir’de bulunan Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı’nda üst düzey NATO personeli ve üye ülke temsilcilerine yönelik Muharebe Yönetim Sistemi’nin tanıtımı gerçekleştirildi.
Millî Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, üst düzey NATO personeli ve üye ülke temsilcilerine yönelik Muharebe Yönetim Sistemi Tanıtım Faaliyeti icra edildiği belirtilerek, NATO üyesi ülke temsilcilerine Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi Muharebe Yönetimi Sistemi hakkında brifing verildiği kaydedildi.