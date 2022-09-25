Son Dakika
Eskişehir’de motosiklet hırsızı yakalandı
Eskişehir’de motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen bir şüpheli yakalandı.
ESKİŞEHİR 25.09.2022, 16:14
Eskişehir’de motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen bir şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, faili meçhul olayları aydınlatmaya yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede Odunpazarı ilçesinde H.D. isimli bir şüpheli, çalıntı motosiklet ile yakalandı. Ele geçirilen motosiklet sahibine teslim edilirken, H.D. ise adliyeye sevk edildi.
ABD Başkanı Joe Biden, “İsrail ve Filistin halkları arasında barışı sürdürülebilir devamlılığı için çalışacağız. ABD’nin İsrail’in güvenliğine bağlılığı devam ediyor. Burada barış ve istikrar için iki devletli çözüme olan bağlılığımız devam etmektedir. Fi
Sayfalar Tümü