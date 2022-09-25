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Eskişehir’de motosiklet hırsızı yakalandı

Eskişehir’de motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen bir şüpheli yakalandı.

ESKİŞEHİR 25.09.2022, 16:14
Eskişehir’de motosiklet hırsızı yakalandı

Eskişehir’de motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, faili meçhul olayları aydınlatmaya yönelik çalışma yapıldı. Bu çerçevede Odunpazarı ilçesinde H.D. isimli bir şüpheli, çalıntı motosiklet ile yakalandı. Ele geçirilen motosiklet sahibine teslim edilirken, H.D. ise adliyeye sevk edildi.

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