Eskişehir’de metruk binalar yıkılıyor

Eskişehir’de metruk binalarla mücadele faaliyetleri çerçevesinde başlatılan çalışmalarda 3 ayrı yıkım gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘Metruk Binalarla Mücadele Faaliyetleri’ çerçevesinde çalışma yapıldı. Suçların önlenmesi ve güvenlik hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi açısından çevresel koşulların iyileştirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalarda, Uluönder ve Yenibağlar mahallelerinde tespit edilen metruk binaların yıkım işlemleri başlatıldı.

Suç işleyen kişilerin barınma ve sığınma mekanları haline gelen metruk binalarla ilgili başlatılan çalışmalarda Yenibağlar Mahallesi’nde 2, Uluönder Mahallesi’nde 1 adet metruk bina yıkıldı.