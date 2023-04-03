Eskişehir’de Meteorolojiden ’sağanak’ uyarısı

Meteorolojinin değerlendirmelerine göre, Eskişehir’in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği, rüzgârın ise 40 ila 60 kilometre hızla eseceğinin tahmin edildiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3. Bölge Müdürlüğünün tahminlerine göre, bugün Eskişehir’in kuzey kesimleri sağanak yağışlı geçecek. Öğle saatlerinden itibaren ise bölge genelinin parçalı bulutlu olacağı aktarıldı. Meteoroloji tarafından rüzgârın, güney ve güneybatı Lodos yönlerden orta kuvvette eseceği bildirildi. Rüzgârın Eskişehir’in doğu kesimleri dışında, zaman zaman saatte 40 ila 60 kilometre hızla eseceğinin tahmin edildiği aktarıldı. Tahminlere göre hava sıcaklıklarının da 2 ila 4 derece artması bekleniyor.