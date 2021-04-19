Eskişehir’de meralarda gübreleme ve tohumlama çalışması yapıldı

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kentte 14 bin 90 dekar alanda mera ıslah ve amenajman projesi yürütülürken, proje kapsamında mera alanlarında 115 bin kilogram (kg) gübre ve 2 bin 500 kg tohumlama çalışması yapıldı.

Proje kapsamında ilgili muhtarlıklarla koordineli olarak yürütülen çalışmalarla meralarda yabancı ot temizliği, gübreleme, tohumlama, ağaçlandırma yapılarak meraların ot verim kapasitesi arttırılması sağlandı. Aynı zamanda meralarda otlayan hayvan refahı için de sıvat ve gölgelikler yapıldı.

Ayrıca projeleri kapsamında mera alanlarında 115 bin kg gübre ve 2 bin 500 kg tohumlama çalışması yapıldı. Mahmudiye, Çifteler, Alpu ve Sivrihisar ilçelerinde belirlenen mahallelerde mera alanlarındaki otlatma baskısını azaltmak, yem bitkileri ekilişlerini artırmak ve mevcut hayvancılık işletmelerinin yem girdi maliyetlerini düşürmek amacıyla çiftçilere bin 403 dekar alanda ekilmek üzere bin 400 kg yonca, 85 torba silajlık mısır ve 2 bin 660 kg fiğ tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.