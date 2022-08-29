Eskişehir’de maviyemiş hasadı başladı

Eskişehir’de üretimi ilk defa yapılan maviyemiş meyvesinde hasat başladı.

İnönü İlçesi Yenice Mahallesinde bulunan ve modern teknik ve yöntemlerle 2021 yılında tesis edilen mavmaviyemiş bahçesi, 4 bin kök fidan ile 12 bin metrekare arazide üretime başladı. Birkaç yıl içerisinde alan genişletilerek yaklaşık 50 bin metrekare arazi üzerinde 18 bin kök fidana ulaşılması hedeflenen bahçede yabancı ot kontrolü malçlama ile yapılırken sulama, gübreleme ve bakım işlemlerinin tamamı otomasyon sistemi ile yürütülüyor. Soğuk ve ılıman bölgelerde adaptasyon yeteneği yüksek olan maviyemiş bitkisinin; kök, gövde ve çiçeklerinin eksi 26 ile eksi 29 dereceye kadar dayanıklı olması, rakım, güneşlenme ve soğuklama ihtiyacı bakımından bölgemiz koşullarında yetiştirmeye uygun olması ile makineli tarımın az olduğu küçük arazilerin değerlendirilmesi bakımından Eskişehir için alternatif olabilecek bir ürün niteliği taşıyor. Yüksek oranda antioksidan madde içeriğine sahip maviyemiş meyvesinin, kanser başta olmak üzere göz hastalıkları, damar tıkanıklığı, damar sertliği, romatizmal hastalıklar, varis, hemoroid gibi birçok hastalığa iyi geldiği biliniyor. Dünya piyasasında her geçen gün üretimi ve yayılımı artan maviyemiş meyvesi, taze meyve olarak, meyve suyu olarak, kurutularak, pasta sektöründe ve süt ürünlerinde, ilaç sektöründe, kozmetik sanayisi gibi birçok alanda kullanıldığı biliniyor. Bu nedenle İnönü ilçesi için yenilikçi ve yüksek katma değerli bir ürün olarak ön plana çıkıyor.

“Ülkemiz ve İlimiz tarımını daha üst seviyeye taşıyacaktır”

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, hasat öncesi yaptığı değerlendirmede, “Soğuk hava deposu, tasnif ve kasalama tesisi yapılması amacıyla izinlendirilen, sulama, gübreleme ve bakım işlemlerinin tamamının otomasyon sistemi ile yapıldığı maviyemiş bahçesi, İnönü ilçesi ve ilimiz üreticilerine örnek olabilecek katma değeri yüksek ve alternatif ürün yetiştirilen modern bir tesistir. Bu tarz tesisler kurulumundan ürünlerin paketlenmesine kadar her aşamada Tarım ve Orman Bakanlığımızca destekleniyor. İlimizde ilk defa tesis edilen maviyemiş bahçesi, kentten köye dönüş sonrası büyük emekler ile kurularak üretime başlamış genç yatırımcılarımızın eseridir. Bu ve bunun gibi örnek tesisler ile kentlerden kırsala planlı dönüşün gerçekleşmesi, tarımsal üretimin günümüz teknolojisi ile harmanlanarak yapılması Ülkemiz ve İlimiz tarımını daha üst seviyeye taşıyacaktır. Ayrıca yerinde üretim ve pazarlama yapılarak nakliye ve ara kademelerdeki giderler bertaraf edilerek hem üreticinin hem de tüketicinin kazanması sağlanacaktır” ifadelerine yer verdi.

İl Müdürü Gümüş: “Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Çabalarımızın sonucunun böyle güzel bir bahçeye dönüştüğünü görmek hepimizi çok mutlu etti. Bu örnek bahçemizde yetiştirilen maviyemiş meyvesinin ilk hasadı bol ve bereketli olsun” temennileri ile sözlerini tamamlayarak bahçedeki hasada eşlik etti.

“Yurt dışı ihracat hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz”

Şirket ortaklarından Ayten Kılıç ve Osman Nuri Kılıç ise, “2020 yılında maviyemiş bahçemizin kurulum çalışmalarına başladık. Yatırım maliyetimiz yaklaşık 145 bin Euro. Kurulum sürecimizde vazgeçtiğimiz zamanlarda bile İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün desteği ile yolumuza devam edebildik. Gerek izin aşamasında gerekse teknik destek konusunda her zaman yanımızda oldular. Bunca emekle tesis ettiğimiz bahçemizin ilk hasatında da yanımızda olan başta İl Müdürümüz Ender Muhammed Gümüş’e, İnönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ve tüm teknik ekibe teşekkür ediyoruz. Onların desteğiyle 18 bin kök maviyemişe ve 2023 yılında artacak hasat tonajımızla yurt dışı ihracat hedefimize kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz” diyerek açıklamalarda bulundular.