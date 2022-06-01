Eskişehir’de ‘Kuvvetli gök gürültüsü sağanak yağış’ uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’de akşam saatlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir’de akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca yapılan açıklamada, yağışlarla birlikte meydana gelebilecek; yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde de uyarılarda bulunuldu.