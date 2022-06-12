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Eskişehir’de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından, Eskişehir’de pazartesi günü beklenilen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

ESKİŞEHİR 12.06.2022, 17:05
Eskişehir’de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından, Eskişehir’de pazartesi günü beklenilen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden alınan bilgilere göre, Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölge genelinde pazartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu çerçevede yağışların Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde ise yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yapılan uyarıda, yağışlarla birlikte meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

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