Eskişehir’de konut satışları yüzde 42,5 oranında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre, Eskişehir’de 2022 Ocak ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42,5 oranında arttı.

TÜİK’ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2022 Ocak ayında, 2021 Ocak ayına göre yüzde 42,5 oranında artarak bin 324 adet oldu. Eskişehir’de konut satışlarında 2022 Ocak ayında konutların 340 adedi ilk el satış, 984 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir’de satışı yapılan bin 324 konuttan ipotekli satışlar, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 115,1 oranında artarak 327 adet olurken, diğer satışlar ise yüzde 28,3 oranında artarak 997 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir’de ipotekli satış yapılan 327 konutun 79 adedi ilk satış, 248 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde ise konut satışları, 2022 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 artarak 88 bin 306 oldu.