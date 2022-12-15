Eskişehir’de konut satışları bir önceki aya göre arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Eskişehir’de 2022’nin Kasım ayında bin 880 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ülke genelinde 2022’nin Kasım ayında satılan konut sayısı açıklandı. Yayımlanan verilere göre, kasım ayında Türkiye’de satılan konut sayısı 117 bin 806 oldu. Eskişehir’de ise geçen ay içerisinde bin 880 konut satıldı. TÜİK’in verilerine göre, ekim ayında ise kentte bin 390 konut satılmıştı. Böylelikle önceki aya göre Eskişehir’de satılan konut sayısı yüzde 26,07 artmış oldu.