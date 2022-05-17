Eskişehir’de konut satışında artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir’de 2022 Nisan ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56,7 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir’de 2022 Nisan ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 56,7 oranında arttı. TÜİK’ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2022 Nisan ayında, 2021 Nisan ayına göre yüzde 56,7 oranında artarak bin 910 adet oldu.

Eskişehir’de konut satışlarında 2022 Nisan ayında konutların 470 adedi ilk defa (ilk el satış), 1 440 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir’de satışı yapılan bin 910 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 154,6 oranında artarak 555 adet, diğer satışlar ise yüzde 35,4 oranında artarak bin 355 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir’de ipotekli satış yapılan 555 konutun 105 adedi ilk satış, 450 adedi ise ikinci el satış oldu.