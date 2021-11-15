Eskişehir’de konut satışı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir’de 2021 Ekim ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,2 oranında arttı.

TÜİK’ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2021 Ekim ayında, 2020 Ekim ayına göre yüzde 29,2 oranında artarak bin 949 adet oldu. Eskişehir’de konut satışlarında 2021 Ekim ayında konutların 451 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 498 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir’de satışı yapılan bin 949 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,5 oranında artarak 426 adet, diğer satışlar ise yüzde 29,1 oranında artarak bin 523 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir’de ipotekli satış yapılan 426 konutun 97 adedi ilk satış, 329 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2021 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artarak 137 bin 401 oldu.