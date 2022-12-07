Eskişehir’de kentsel dönüşüme teşvik için 71 milyon lira kira yardımı yapıldı

Eskişehir’de 2022 yılının Kasım ayı sonuna kadar toplamda 5 bin 251 adet riskli yapı tespiti onaylanırken, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun çerçevesinde kentsel dönüşümün teşvik edilmesi amacıyla 6 bin 864 hak sahibine 71 milyon 25 bin 150 TL kira yardımı desteği sağlandı.

Sağlıklı, güvenli standartlara ve deprem yönetmeliğine uygun yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği çerçevesinde Eskişehir’de riskli durumdaki yapıların yeniden inşası için çalışmalar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde kentsel dönüşümü teşvik amacıyla hak sahiplerine kira yardımı, anlaşmalı bankalardan kullanılacak olan kredilere faiz desteği, vergi ve harç muafiyeti desteği veriliyor. Eskişehir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, 6306 sayılı kanun çerçevesinde 30 Kasım 2022 tarihine kadar 5 bin 251 adet riskli yapı tespiti onaylandı. Kanun çerçevesinde 5 kentsel dönüşümün teşvik edilmesi amacıyla bugüne kadar 6 bin 864 hak sahibine toplam 71 milyon 25 bin 150 TL kira yardımı desteği sağlandı.