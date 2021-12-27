Eskişehir’de kedi güzellik yarışması düzenlendi

Eskişehir’de hayvanseverler tarafından kedi güzellik yarışması düzenlendi.

Özel bir kafede düzenlenen yarışmada 6 aylıktan büyük, çeşitli ırklardan 26 kedi birincilik için podyuma çıktı. Kedileri sevdirmek ve kedi bakımını teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmada jüri üyeleri en güzel kedileri belirledi. Yoğun ilgi gören yarışmada can dostlar sevimli görüntüler oluşturdu. Yarışmada ‘Milas’ adlı kedi 1’inci, ‘Cindy’ 2’nci ve ‘Luna’ 3’üncü oldu. İlk 3’te yer alan kedilerin sahiplerine; kedi maması, hediye çeki ve kahve çekirdeği gibi hediyeler verildi.