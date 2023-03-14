Eskişehir’de karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı bekleniyor

Meteorolojik verilere göre Eskişehir’de karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı beklenirken, mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Eskişehir Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Eskişehir’in merkez dâhil güneybatı kesimlerinde, İnönü ve Seyitgazi ilçelerinde sabahın erken saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren ise parçalı bulutlu olarak geçeceği ve iç kesimlerde gece geç saatlerde yer yer pus hadisesi görüleceği tahmin edildiyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmeyen kentte, rüzgârın bölge genelinde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif kuvvette eseceği belirtildi.