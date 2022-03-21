Eskişehir’de karla karışık yağmur ve hafif kar bekleniyor

Eskişehir, Kütahya, Bilecik geneli ile Bursa’nın güney ilçelerinde yarın karla karışık yağmur ve hafif kar bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre; Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Bursa’nın yer aldığı bölge genelinde bu akşam ve gece saatlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yarın (Salı) ise tüm il ve ilçe merkezlerinin aralıklı yağışlı geçeceği; Eskişehir, Kütahya, Bilecik geneli ile Bursa’nın güney ilçelerinde ise karla karışık yağmur ve hafif kar görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği öngörülürken, rüzgârın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Öte yandan, Eskişehir’in merkez ve birçok ilçesinde hava sıcaklıkları halen eksi derecelerde seyrediyor. Hava sıcaklığı Odunpazarı’nda eksi 4, Tepebaşı’nda eksi 6 olarak tahmin ediliyor. En düşük hava sıcaklığının eksi 9 ile Mihalıççık ilçesinde, en yüksek hava sıcaklığının ise 9 derece ile Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerinde görülmesi öngörülüyor.