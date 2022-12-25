Eskişehir’de karla karışık yağmur bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölgede hava sıcaklıklarının 1-3 derece arasında azalacağı uyarısında bulunurken, bölge genelinde hafif karla karışık yağmur görülmesinin beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan uyarıya göre; Eskişehir, Kütahya, Bilecik ve Bursa’nın yer aldığı bölge genelinde çok bulutlu ve yağmurlu hava, yüksek ve iç kesimlerde ise hafif karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların ise 1-3 derece arasında azalacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde ise havada pus ve yer yer sisin etkili olması öngörülüyor.