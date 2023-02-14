Eskişehir’de kar yok buz var

Eskişehir’de uzun zamandır kar yağışı beklenirken, gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle araç camlarında buz tabakası oluştu.

Eskişehir’de, kurak hava şartları devam ediyor. Ocak ayına kadar kar yağışı olmayan kentte, kısa süreli yağışlar yerini tekrardan soğuk havaya bıraktı. Gece saatlerinde sıfırın altında 4 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı sonucu araç camları, yerlerdeki su birikintiler dondu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından bugün için yapılan hava tahmininde ise Odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinde hava sıcaklığı 5 dereceye kadar çıkacak. Kent genelinde 1 derece ile en soğuk ilçenin Mihalıççık olacağı tahmin edilirken, Mihalgazi’de hava sıcaklığının 10 dereceye kadar çıkması bekleniyor.