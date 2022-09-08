Eskişehir’de ’Kanola’ bereketi bekleniyor

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” çerçevesinde Günyüzü ilçesinde yapılan törenle 100 çiftçiye, 3 bin 100 dekar alana ekilmek üzere, dörtte bir fiyatına bin 550 kilogram sertifikalı kanola tohumu verildi.

Günyüzü’nde düzenlenen etkinliğe Günyüzü Kaymakamı Gökhan Arslan, Günyüzü Belediye Başkanı Menderes Durgut, Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Polat, Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı İmdat Güngör, Tohum Firması Temsilcisi Ziraat Mühendisi Cihan Çiftçi, İl/İlçe teknik personeli ve yetiştiriciler katıldı.

“Kanola bitkisi yetiştiricimizin cebine biraz daha fazla para girmesine vesile olacaktır”

“Herkes mutlaka dünyada iken Günyüzü’nü görmeli” diyerek açılış konuşmasına başlayan İl Tarım ve Orman Müdürü Gümüş, “Bu sene malumunuz olduğu üzere tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ayçiçeği yağı temininde sıkıntılar yaşandı. Ayçiçeği yağına alternatif olabilecek bir bitki olan kanola bitkisi ayçiçeği kadar topraktan besin maddesi tüketmiyor. Bu anlamda kanola bitkisi atıl durumda bulunan tarım arazilerimizi boş bırakmamak ve en doğru şekilde değerlendirmek adına en doğru bitki olacaktır. Bu amaçla hazırladığımız kanola projemizin yaklaşık yarım milyon liralık kısmını Bakanlığımız bütçesinden karşılıyoruz. Bu rakam proje bütçesinin yüzde 75’ine tekabül ediyor. Geri kalan yüzde 25’lik kısmı ise çiftçi katkısı olmak üzere dörtte bir fiyatına tohumluklarımızı çiftçilerimize vermiş oluyoruz. Sadece Günyüzü ilçemizde 3 bin 100 dekarlık alanda ekim gerçekleştirilecek ve toplamda 100 çiftçimiz bundan faydalanacaktır. Günyüzü ile birlikte Sivrihisar, Alpu, İnönü, Mihalıççık ve Seyitgazi ilçelerimizde de kanola projemizi uyguluyoruz. Bu proje ile inşallah atıl durumda bulunan arazilerimiz değerlenecektir. Kuraklık problemini de dikkate aldığımızda alternatif bir bitki olarak kanola bitkisi yetiştiricimizin cebine biraz daha fazla para girmesine vesile olacaktır” dedi.

“Çiftçi kardeşlerimizin karşılaştıkları her türlü problemde yanlarındayım”

Etkinlikte söz alan Önder Çiftçi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı İmdat Güngör yaptığı konuşmada, “Bir kanola üreticisi olarak çiftçi kardeşlerimizin karşılaştıkları her türlü problemde yanlarında olduğumu bilmelerini isterim. Ürününü sözleşmeli üretim modeli ile üreten çiftçi kardeşlerimizin bilmelerini isterim ki, ürettikleri ürünlerini 1 ay içerisinde ücretini ödemek şartıyla almaya hazırız. Projenin bölgeye ve çiftçi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

180 çiftçiye, 3 bin 670 kilogram kanola tohumu dağıtılacak

“Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” çerçevesinde Günyüzü, Sivrihisar, Alpu, İnönü, Mihalıççık, Seyitgazi ilçelerinde bulunan 7 bin 174 dekar atıl tarım alanında 180 çiftçiye, 3 bin 670 kilogram kanola tohumu dağıtılacak. Proje 510 bin lira Bakanlık katkısı, 185 bin 752 lira çiftçi katkısı olmak üzere toplamda 695 bin 752 lira toplam bütçe ile uygulanıyor. Proje ile bitkisel yağ açığının giderilmesi, yetiştiriciliğe uygun bölgelerde üretimin artırılması, güzlük ekiliş olması dolayısıyla kuraklıktan etkilenmemesi ve birim alandan daha yüksek yağ elde edilmesi amaçlanıyor. Proje sayesinde boş bırakılan arazilerin kârlı bir üretim için değerlendirilmesi, çok su tüketen ürünler yerine, güzlük ekilişte alternatif ürün olan kanola üretiminin teşvik edilmesi hedefleniyor.