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Eskişehir’de kamyonet kasasında yatarak yolculuk yaptılar

Eskişehir’de canını hiçe sayan iki şahıs, kitap yüklü kamyonet kasasında yatarak seyahat etti.

ESKİŞEHİR 13.08.2022, 15:01
Eskişehir’de kamyonet kasasında yatarak yolculuk yaptılar

Eskişehir’de canını hiçe sayan iki şahıs, kitap yüklü kamyonet kasasında yatarak seyahat etti.

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki açık kasa kamyonetin kasasında uyuyan iki şahıs görenleri hayrete düşürdü. Kamyonetin kasasının ise kitapla yüklü olması dikkat çekti. Trafikteki gürültüye aldırış etmeden uyuyarak seyahat eden şahıslar, hem kendi canlarını hiçe saydı hem de trafik güvenliğini tehlikeye soktu. İlginç manzarayı gören diğer sürücüler ise şaşkınlıkla izledi.

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